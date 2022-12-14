Националисты обстреляли Донецк, Горловку и Майорск из крупнокалиберной артиллерии

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Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли Донецк, Горловку и Майорск Донецкой Народной Республики, выпустив за 2,5 часа суммарно 21 снаряд из крупнокалиберной артиллерии, а также пять мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сообщается, что в 22:20 по Петровскому району Донецка украинскими боевиками было выпущено три снаряда калибром 152 мм. По Майорску радикалы выпустили 14 снарядов калибром 152 мм и 5 мин калибром 120 мм. В направлении Никитовского района населенного пункта Горловка - 4 снаряда калибром 152 мм.

О пострадавших и степени разрушений пока ничего неизвестно.

Ранее украинские националисты три раза за день обстреляли из РСЗО «Град» Донецк. Один из шести снарядов попал в строительный магазин в Куйбышевском районе, в результате чего погиб мирный житель. Также под огнем оказался Донецкий энергозавод, который находится поблизости.