Starlink Илона Маска повысил тарифы для своих клиентов на Украине

Пользователям, которые теперь больше не хотят использовать данный сервис, заявили, что они могут отказаться от подписки в любое время.

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Интернет-провайдер Starlink американского предпринимателя Илона Маска повысил тарифы для украинских клиентов с 60 до 75 долларов в месяц. Новые цены будут действовать с 29 декабря.

На этот факт обратили внимание украинские СМИ. Также повышением цен возмутились пользователи, которые опубликовали в социальных сетях письмо, направленное им от Starlink.

«Месячная стоимость сервиса Starlink повысится с $60 до $75. Новая цена будет применяться для вашей подписки с 29.12.2022», - говорится в тексте сообщения.

Пользователям, которые теперь больше не хотят использовать данный сервис, заявили, что они могут отказаться от подписки в любое время.

Ранее стало известно, что систему Starlink, которую используют для обеспечения спутниковой связи украинских боевиков, атаковала хакерская группировка Killnet в минувшую пятницу.