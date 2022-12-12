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ОК США выступил за участие России в Олимпийских играх 2024 года, но без флага

Семен Лавров
15:32 12.12.2022
При этом глава американского комитета отметила, что возвращение России к участию в соревнованиях важно для олимпийского движения.
ОК США выступил за участие России в Олимпийских играх 2024 года, но без флага
© Фото: Pan Yulong, XinHua, GlobalLookPress
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Спортсмены из России должны принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако из-за введенных санкций их выступления не могут проходить под национальным флагом РФ. Данное мнение выразила глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно», - передает ее слова Wall Street Journal.

Несмотря на это, заявила Лайонс, Соединенные Штаты категорически против того, чтобы спортсмены из РФ выступали под национальным флагом, поскольку их страна находится под санкциями. Она также отметила, что запретом россиянам участвовать в Олимпийских играх с использованием символики своей страны США поддерживают Украину.

«При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов», - сказала глава USOPC.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию, согласно которой по итогам саммита 9 декабря было принято решение продлить санкции в отношении России и Белоруссии. Таким образом спортсменам из союзных государств будет разрешено участвовать в ОИ-2024 в Париже только под нейтральным флагом или в составе сборных других стран.

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