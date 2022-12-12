Взять город под контроль: как проходит подготовка бойцов на полигоне в Белоруссии

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Танки заходят в город, по замыслу, занятый неприятелем. Работа боевой техники ограничена из-за большой плотности застройки: здесь и многоэтажки, и частный сектор, даже условный магазин продуман вместе с системой тоннелей по имитации городских коммуникаций. Места для маневра нет. Зато есть возможность вести огонь, практически беспрерывный.

На учениях Т-80 стреляют, конечно, холостыми. Иначе от поселка даже один танк и камня на камне не оставит. А здесь три единицы бронетехники, не считая боевых машин пехоты, которые берут в кольцо населенный пункт, перекрывая пути отступления условного противника.

Дальше дело за личным составом. Бойцы рассредотачиваются по улицам и кварталам. И, действуя малыми группами, поочередно захватывают объект за объектом.

Мотострелки, пехота идут в атаку. Ее прикрывают БМП и танки. Здесь уже ощущение реального боя в городе. Все гремит, все взрывается. Чувствуется напряжение. И даже находиться здесь несколько волнительно.

Бойцы действуют молниеносно. Буквально влетая в оборону противника. Отрабатывают действия в наступлении в городских условиях. При этом не забывая, как и учили командиры с боевым опытом, соблюдать принцип огневого прикрытия. То есть пока одни продвигаются вперед, другие остаются на месте и обеспечивают огневую поддержку штурмующей группе и каждому бойцу в отдельности.

«Везде есть опасные углы, везде на 360 градусов головы военнослужащих поворачиваться должны и обязаны, потому что если этого не будет происходить, то личный состав будет подвержен опасности. Сейчас мы тренируем личный состав, чтобы повысить их выживаемость и максимально эффективно выполнить поставленную боевую задачу», - рассказал командир роты с позывным «Ростов».

Продвигаются военнослужащие с обеих сторон улицы, на расстоянии в 5-10 метрах друг от друга, поочередно боевыми двойками или тройками от укрытия к укрытию, чтобы минимизировать потери личного состава. Перемещаются вдоль зданий. Быстро, но аккуратно. Внимательно просматривая все дверные проемы на наличие проволочных растяжек, приводящих в действие мины-ловушки.

До отработки упражнения «Бой в городе» основные постулаты до российских бойцов командиры доводят в теории. Но совсем другое дело - практика, где крайне важна тактическая сообразительность штурмующих, способность быстро принимать решения, действовать смело и дерзко в условиях скоротечного городского боя. Ведь от этого зависит успех всей операции. Сегодня бойцы этой роты его достигли. Город взят под полный контроль.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки танкистов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Занятия, включающие в себя вождение и стрельбу штатным артиллерийским снарядом по различным целям, проходят на полигоне в Новосибирской области. За рычагами боевых машин с газотурбинными двигателями мобилизованные граждане, ранее проходившие военную службу на данном типе техники.