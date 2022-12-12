Армия Армия Армия

Взять город под контроль: как проходит подготовка бойцов на полигоне в Белоруссии

Елена Сивонен
Максим Крюков
05:00 12.12.2022
Военнослужащие действуют молниеносно, буквально влетая в оборону противника. Отрабатывают действия в наступлении в городских условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Танки заходят в город, по замыслу, занятый неприятелем. Работа боевой техники ограничена из-за большой плотности застройки: здесь и многоэтажки, и частный сектор, даже условный магазин продуман вместе с системой тоннелей по имитации городских коммуникаций. Места для маневра нет. Зато есть возможность вести огонь, практически беспрерывный.

На учениях Т-80 стреляют, конечно, холостыми. Иначе от поселка даже один танк и камня на камне не оставит. А здесь три единицы бронетехники, не считая боевых машин пехоты, которые берут в кольцо населенный пункт, перекрывая пути отступления условного противника.

Дальше дело за личным составом. Бойцы рассредотачиваются по улицам и кварталам. И, действуя малыми группами, поочередно захватывают объект за объектом.

Мотострелки, пехота идут в атаку. Ее прикрывают БМП и танки. Здесь уже ощущение реального боя в городе. Все гремит, все взрывается. Чувствуется напряжение. И даже находиться здесь несколько волнительно.

Бойцы действуют молниеносно. Буквально влетая в оборону противника. Отрабатывают действия в наступлении в городских условиях. При этом не забывая, как и учили командиры с боевым опытом, соблюдать принцип огневого прикрытия. То есть пока одни продвигаются вперед, другие остаются на месте и обеспечивают огневую поддержку штурмующей группе и каждому бойцу в отдельности.

«Везде есть опасные углы, везде на 360 градусов головы военнослужащих поворачиваться должны и обязаны, потому что если этого не будет происходить, то личный состав будет подвержен опасности. Сейчас мы тренируем личный состав, чтобы повысить их выживаемость и максимально эффективно выполнить поставленную боевую задачу», - рассказал командир роты с позывным «Ростов».

Продвигаются военнослужащие с обеих сторон улицы, на расстоянии в 5-10 метрах друг от друга, поочередно боевыми двойками или тройками от укрытия к укрытию, чтобы минимизировать потери личного состава. Перемещаются вдоль зданий. Быстро, но аккуратно. Внимательно просматривая все дверные проемы на наличие проволочных растяжек, приводящих в действие мины-ловушки.

До отработки упражнения «Бой в городе» основные постулаты до российских бойцов командиры доводят в теории. Но совсем другое дело - практика, где крайне важна тактическая сообразительность штурмующих, способность быстро принимать решения, действовать смело и дерзко в условиях скоротечного городского боя. Ведь от этого зависит успех всей операции. Сегодня бойцы этой роты его достигли. Город взят под полный контроль.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки танкистов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Занятия, включающие в себя вождение и стрельбу штатным артиллерийским снарядом по различным целям, проходят на полигоне в Новосибирской области. За рычагами боевых машин с газотурбинными двигателями мобилизованные граждане, ранее проходившие военную службу на данном типе техники.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:28 В стране и мире
Вучич заявил о попытках Приштины покончить с «сербской проблемой»
22:14 В стране и мире
Боррель заявил об истощении запасов оружия в ЕС из-за поставок Украине
16:23 В стране и мире
Видео
Чертово колесо: МЧС показало кадры спасения застрявших в аттракционе пассажиров в Ярославле
17:00 Армия
Видео
Подводный ор: как подводники могут «оглушить» противника торпедой
15:25 В стране и мире
Ушел из жизни легендарный советский разведчик Георгий Санников
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.