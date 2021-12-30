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С 15 января в России начнут набор волонтеров для испытаний назальной вакцины от COVID-19

Анна Касаткина
01:09 30.12.2021
По словам главы центра Александра Гинцбурга, группы волонтеров будут разные: как привитые от коронавируса, так и нет.
С 15 января в России начнут набор волонтеров для испытаний назальной вакцины от COVID-19
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Добровольцев для исследования российской назальной вакцины против COVID-19 начнут набирать с 15 января. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых», - пояснил он.

По словам Гинцбурга, группы волонтеров будут разные: как привитые от коронавируса, так и нет.

В рамках исследования также испытают тест-систему для определения уровня антител непосредственно после применения назальной вакцины. Как отметил Гинцбург, в процессе создания назальной вакцины самым сложным как раз было создание тест-системы и маркеров, точно указывающих на защитный уровень антител.

Минздрав России выдал центру Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний назальной вакцины против COVID-19, которая создает местный иммунитет в носоглотке и является дополнением к обычной вакцинации. Ранее в испытаниях нового препарата принял участие президент России Владимир Путин.

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