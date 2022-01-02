Месси заразился COVID-19

Капитан сборной Аргентины по футболу и главная звезда французского Пари Сен-Жермен Лионель Месси заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ПСЖ. Вместе с Месси под наблюдением врачей находятся еще трое его одноклубников.

«Четыре игрока с положительным результатом на COVID-19 - это Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала. В настоящее время они изолированы и подчиняются соответствующему протоколу о состоянии здоровья», - говорится в релизе парижского клуба на официальном сайте.

Кроме того, участие в тренировках не принимает Неймар. Он находится в Бразилии, где до 9 января будет проходить лечение. Его возвращение в клуб ожидается примерно через три недели.

Лионель Месси покинул «Барселону», в которой играл с 2003 года, и присоединился к французскому ПСЖ в этом сезоне. Он заключил с клубом контракт до конца июня 2024 года с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.