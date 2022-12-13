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Гидрометцентр: в среду Москву ждут сильный снег и заносы на дорогах

Максим Крюков
03:34 13.12.2022
По словам Романа Вильфанда, в связи с обильными осадками и ветром от 5 до 10 метров в секунду прогнозируются заносы на дорогах.
Гидрометцентр: в среду Москву ждут сильный снег и заносы на дорогах
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в среду, 14 декабря, и в ночь на четверг Москву ожидают сильный снег и ветер, которые могут привести к снежным заносам на дорогах.

«В среду температурный фон будет ближе к норме. Сильный снег прогнозируется, особенно ночью. Это хорошо, с одной стороны, потому что гололедицы будет меньше», - передает его слова РИА Новости.

Он добавил, что после такого понижения температуры снег минимизирует гололед, но в связи с обильными осадками и ветром от 5 до 10 метров в секунду прогнозируются заносы на дорогах.

Накануне стало известно, что в Москву придут тропические ливни. Синоптики отметили, что будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря.

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