Астроном рассказал, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали «убийцей»

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году, когда еще не была точно известна его орбита, для него предсказывалась довольно высокая вероятность столкновения с Землей, поэтому тогда его прозвали «убийцей». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Институт астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Тогда он несколько взбудоражил умы, привлек к себе внимание. Поскольку после этого его стали наблюдать очень активно, орбита его уточнилась, и оказалось, что, действительно, столкновение с землей в обозримом будущем не угрожает нам», - сказал он.

Астроном подтвердил, что в 2029 году небесное тело пролетит на близком расстоянии от нашей планеты, однако это явление не будет представлять никакой опасности, риск столкновения с Землей полностью отсутствует.

«Тянется за ним этот хвост. Хотя теперь понятно, что ничего особенного, уникального из себя он не представляет», - заключил Вибе.

Ранее стало известно, что астероид Апофис подлетит очень близко к Земле 13 апреля 2029 года - на расстояние орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида составляет 393 метра, а вес - порядка 27 миллионов тонн.