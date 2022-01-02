Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астроном рассказал, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали «убийцей»

Анна Назайкина
14:05 02.01.2022
В 2029 году это небесное тело пролетит на близком расстоянии от нашей планеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MasterTux, Pixabay
Читайте нас на:

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году, когда еще не была точно известна его орбита, для него предсказывалась довольно высокая вероятность столкновения с Землей, поэтому тогда его прозвали «убийцей». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Институт астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Тогда он несколько взбудоражил умы, привлек к себе внимание. Поскольку после этого его стали наблюдать очень активно, орбита его уточнилась, и оказалось, что, действительно, столкновение с землей в обозримом будущем не угрожает нам», - сказал он.

Астроном подтвердил, что в 2029 году небесное тело пролетит на близком расстоянии от нашей планеты, однако это явление не будет представлять никакой опасности, риск столкновения с Землей полностью отсутствует.

«Тянется за ним этот хвост. Хотя теперь понятно, что ничего особенного, уникального из себя он не представляет», - заключил Вибе.

Ранее стало известно, что астероид Апофис подлетит очень близко к Земле 13 апреля 2029 года - на расстояние орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида составляет 393 метра, а вес - порядка 27 миллионов тонн.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:25 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры из салона автобуса, попавшего в страшное ДТП под Рязанью
13:20 В стране и мире
Москвичей предупредили о действующих в праздники лжекоммунальщиках
10:09 В стране и мире
Видео
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей
09:02 В стране и мире
Россиянам рассказали, что будет с бумажным паспортом после выдачи электронного
07:06 В стране и мире
В ООН отреагировали на объявление российского сотрудника персоной нон грата в Косове
Популярное
Видео
Чудо на льду: в регионах России на замерзших водоемах появились рисунки
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом из-за «омикрона»
К Земле летят два потенциально опасных астероида
Новый год в космосе впервые встретили десять человек одновременно
Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.