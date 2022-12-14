Экс-генерал США высказался о передаче Киеву ЗРК Patriot

Военный подчеркнул, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы.

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Украинские боевики не смогут сразу использовать зенитные ракетные комплексы Patriot, которые Соединенные Штаты собираются поставить Киеву. С таким заявлением выступил бывший генерал армии США Марк Хертлинг, отметив, что для этого потребуется время.

«Пентагон вот-вот подтвердит отправку ЗРК Patriot на Украину. Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, "одобрение" не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Военный подчеркнул, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Джо Байдена сообщил, что в США завершают разработку планов по отправке Киеву систем противоракетной обороны Рatriot. Предполагается, что поставку зенитных ракетных комплексов могут одобрить уже на текущей неделе. Но в данный момент неизвестно, какое количество систем планируется отправить Украине.