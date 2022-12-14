Всевидящее око в зоне СВО: боевой расчет радиолокационной станции «Аистенок» показал ее в деле

Современный комплекс способен обнаруживать движущиеся наземные цели на расстоянии до 20 километров, а также выявлять огневые позиции противника.

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Контрбатарейная радиолокационная станция «Аистенок» помогает уничтожать украинских националистов в зоне спецоперации. Это новейшая разработка российских военных конструкторов. На вооружение артиллерийских разведчиков в зону СВО поступила этой весной. Станция питается от электрогенератора с бензиновым двигателем. Одной заправки генератора хватает на шесть часов. Комплекс способен обнаруживать движущиеся наземные цели на расстоянии до 20 километров, а также выявлять огневые позиции артиллерии противника на удалении до 15 километров.

«Когда мы с ней начали работать, выяснилось что она видит не только минометные снаряды. Она видит все, что больше 30 миллиметров - это танковые снаряды, АГС и реактивные снаряды», - рассказал оператор радиолокационной станции «Аистенок» с позывным «Сава».

На мониторе четко видны цели, которые находятся в непосредственной близости. Система настолько совершенна, что с легкостью распознает современное натовское вооружение. Например, польский миномет калибром 60-мм.

«На данный момент видим один из режимов работы данного прибора - это разведка огневых позиций. Данный режим предназначен для обнаружения минометных огневых позиций противника. Дальность обнаружения - до пяти километров», - отметил командир расчета радиолокационной станции «Аистенок» с позывным «Чаплин».

Координаты передают ближайшему артиллерийскому расчету по рации. С момента обнаружения цели до ее уничтожения проходит около десяти минут.

«На данной аппаратуре я работаю с апреля месяца. Можно сказать, что почти с начала специальной военной операции. Минометных огневых позиций мы подавили больше 200, артиллерийских позиций - где-то тоже больше 100, это уже по подтвержденным данным», - добавил «Чаплин».

Для обнаружения таких быстродвижущихся целей, как артиллерийские снаряды и мины комплекс «Аистенок» использует мощные источники радиоизлучения, поэтому противник его тоже может запеленговать. По соображениям безопасности расчет старается находиться на одном месте не больше пяти минут, чтобы оперативно передать координаты артиллерии и избежать вражеского обстрела.