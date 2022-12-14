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Спасатели предупредили о гигантских волнах на востоке Камчатки

Ян Брацкий
03:48 14.12.2022
Отмечается, что ненастная погода сохранится до середины дня 16 декабря.
Спасатели предупредили о гигантских волнах на востоке Камчатки
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости
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Девятиметровые волны ожидаются на восточном побережье Камчатки 15 декабря. По этому поводу власти региона объявили штормовое предупреждение.

«Утром 15 декабря на восточном побережье Камчатки, в районе 11250 (Петропавловск-Камчатский городской округ и Елизовский муниципальный район) прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-9 метров», - приводит RT сообщение ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Ранее в восточной части Камчатки произошли два землетрясения. Толчки первого были зафиксированы в Камчатском заливе. Магнитуда составила 6,0. Второе землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе поселка Усть-Камчатск.

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