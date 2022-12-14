В стране и мире Спасатели предупредили о гигантских волнах на востоке Камчатки Ян Брацкий Отмечается, что ненастная погода сохранится до середины дня 16 декабря. © Фото: Александр Пирагис, РИА Новости Читайте нас на: Девятиметровые волны ожидаются на восточном побережье Камчатки 15 декабря. По этому поводу власти региона объявили штормовое предупреждение. «Утром 15 декабря на восточном побережье Камчатки, в районе 11250 (Петропавловск-Камчатский городской округ и Елизовский муниципальный район) прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-9 метров», - приводит RT сообщение ГУ МЧС по Камчатскому краю. Ранее в восточной части Камчатки произошли два землетрясения. Толчки первого были зафиксированы в Камчатском заливе. Магнитуда составила 6,0. Второе землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе поселка Усть-Камчатск. Экспертное мнение и аналитика