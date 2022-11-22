Два землетрясения за час произошли на востоке Камчатки

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В восточной части Камчатки произошли два землетрясения. Первое было зафиксировано в 09:45 по местному времени (00:45 по московскому времени). Второе - через 40 минут - в 10:25 (01:25 по московскому времени).

Сообщается, что толчки первого землетрясения зафиксированы в Камчатском заливе. Магнитуда составила 6,0.

Второе землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе поселка Усть-Камчатск. Об этом РИА Новости сообщили в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

В конце октября жители Иркутской области ощущали подземные толчки. Их интенсивность составила три-четыре балла в области Иркутска и около трех баллов в Иркутском, Слюдянском, Шелеховском и Ангарском районах.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Байкала - в 28 километрах от ближайшего населенного пункта. Магнитуда землетрясения составила 4,7.