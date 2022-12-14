«Не хочу тратить годы»: Виктор Бут о перспективах судебной тяжбы с властями США

Виктор Бут был приговорен в США к 25 годам тюрьмы, недавно его обменяли на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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Россиянин Виктор Бут не планирует судиться с властями Соединенных Штатов и требовать компенсацию за несправедливое тюремное заключение. По его словам, это станет пустой тратой времени и денег.

«Американцы никогда не признают ошибки своего правительства на официальном уровне. Связываться с этим? Я не хочу тратить годы на судебные процессы. Понимаете, это непродуктивно. У нас большая страна, у нас есть, чем заниматься. И тратить свое время на то, чтобы, в общем-то, закапывать что-то там, и платить адвокатам - нет», - сказал он в интервью «Известиям».

Напомним, что россиянин был арестован в 2008 году в Таиланде, после чего его вывезли в США, где приговорили к 25 годам тюрьмы за якобы подготовку сговора с целью убийства американцев. В общей сложности он пробыл в камере почти 15 лет. Восьмого декабря, предпринимателя обменяли на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.