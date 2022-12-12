Будущая кремлевская красавица: главную ель страны спилили в Подмосковье

Возраст дерева - 95 лет. Его высота достигает 27 метров, диаметр ствола составляет более полуметра.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Главную новогоднюю ель России спилили в Волоколамском городском округе Московской области в понедельник. Кадры с места оказались в распоряжении «Звезды». Уже вечером в среду, 14 декабря, ее привезут в Московский Кремль.

По данным пресс-службы Управделами президента РФ, возраст ели - 95 лет. Ее высота достигает 27 метров, диаметр ствола составляет более полуметра.

Идеальную кандидатку на роль главной ели страны нашел лесничий с учениками, в этот момент у него проходило занятие со школьниками. После необходимых замеров выяснилось, что дерево соответствует кремлевским стандартам.