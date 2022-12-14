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Разгул гриппа и ОРВИ: как в России борются с новой мощной вспышкой инфекционных заболеваний

Наталья Жадько
Семен Лавров
22:17 14.12.2022
Осложнение эпидемиологической ситуации в России обсуждалось на наивысшем уровне в среду, 14 декабря.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Возврат к масочному режиму, соблюдение социальной дистанции и школы, закрытые на карантин. Сейчас в Якутске из-за гриппа и ОРВИ в детской поликлинике нет отбоя от маленьких пациентов. Симптомы у всех одинаковые.

«Вторую неделю не можем в себя прийти. Болеем все. Как говорится, вся семья. И старший, и младший. У старшего вообще несколько раз поднималась температура за неделю», - говорит посетитель детской поликлиники Светлана Сафонова.

Кроме сезонных вирусов и обычного гриппа по Якутии «гуляет» ещё и H1N1. Его, по словам врача детской поликлиники, в столице республики обнаруживают в течение последних десяти дней.

«Есть дети которые очень тяжело переносят: температура под 40 может держаться три-четыре дня, так как это вирусное заболевание», - рассказала о течение болезни заместитель главного врача по детству ГАУ РС Анастасия Тотонова.

Кроме детей в группе риска также находятся пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями. Все они тяжело переносят инфекцию.

Осложнение эпидемиологической ситуации в России обсуждалось на наивысшем уровне в среду, 14 декабря. Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Правительства РФ обратил их внимание на то, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом достиг 35% в неделю.

О мерах, предпринятых для борьбы с вирусными заболеваниями, отчиталась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Усложнившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране также прокомментировал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Экспертное мнение и аналитика
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