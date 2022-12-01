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Развили успех: корреспондент «Звезды» рассказал об освобождении ВС РФ населенных пунктов в ДНР

Владислав Кустов
03:40 01.12.2022
Российский бойцы заняли населенные пункты Андреевка, Перше Травня и Белогоровка.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооруженные силы России развили успех в зоне специальной военной операции и заняли ряд населенных пунктов. Об этом из Донецка передает корреспондент «Звезды».

«Российские вооруженные силы развили успех и заняли населенные пункты Андреевка, Перше Травня, на русском это Первомайское, Белогоровка. Есть информация о том, что наши заняли населенный пункт Курдюмовка, однако мы эту информацию уточняем. Если это действительно так, то под контроль Вооруженных сил России перешла полностью трасс Горловка — Артемовск, важная артерия транспортная», — рассказал он.

Украинские боевики также пытаются наступать, в частности, такие попытки предпринимаются на отдельных направления в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской области.

«С помощью нашей артиллерии нам удалось предотвратить прорыв. Уничтожено более десяти единиц техники, до ста личного состава человек... ДРГ очень часто прорываются, ведут атаку, бой. Отражаем любое наступление противника», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Гектор».

Ранее «Звезда» показала кадры уничтожения техники украинских боевиков российскими штурмовиками Су-25. От эффективности боевой работы российских пилотов зависит наступление сухопутных войск.

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