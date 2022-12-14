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Татьяна Тарасова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Эпоха в спорте»

Сергей Лебедев
22:00 14.12.2022
В ходе выступления на церемонии вручения легендарный тренер назвала Анну Щербакову лучшей фигуристкой в мире.
Татьяна Тарасова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Эпоха в спорте»
© Фото: Lev Ilyin, GlobalLookPress
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Эпоха в спорте». На премию также претендовали двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов и главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

«Спасибо огромное. Будем стараться. Мы побеждали, побеждаем, и я думаю, что будем побеждать», — сказала Тарасова во время церемонии вручения.

Также легендарный тренер в ходе выступления назвала фигуристку и олимпийскую чемпионку Анну Щербакову самой лучшей в мире.

«Девочки приходят в три года и занимаются по всему миру. Их очень много. Из этого миллиона девочек, Анечка самая лучшая. Спасибо тебе, Анечка», - сказала Тарасова.

Напомним, Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортсменка года». В этом году фигуристка победила на Олимпиаде в Пекине, набрав за произвольный прокат 175,75 балла и 255,95 балла за обе программы.

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