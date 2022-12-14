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В посольстве РФ рассказали о состоянии задержанного в Эстонии россиянина

Сергей Лебедев
21:17 14.12.2022
США добиваются экстрадиции Вадима Коношенко.
В посольстве РФ рассказали о состоянии задержанного в Эстонии россиянина
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress
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США добиваются экстрадиции из Эстонии гражданина России Вадима Конощенка, задержанного 27 октября. Его в Соединенных Штатах считают сотрудником разведки и подозревают в закупках для конечных потребителей в РФ западной продукции военного и двойного назначения в обход американских санкций.

Сегодня сотрудник российского посольства посетил Вадима Конощенко в тюрьме. Россиянин все обвинения в свой адрес отрицает, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что эстонский суд в течение ближайших 60 дней должен принять решение о возможной депортации Конощенко в США. В посольстве отметили, что утверждения о причастности россиянина к ФСБ являются фантазией.

Напомним, недавно США также потребовали выдать им из Италии сына красноярского губернатора Артема Усса. В Штатах его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.

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