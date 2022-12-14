Новый глава МИД Белоруссии провел первые телефонные переговоры с Лавровым

Глава российской дипломатии поздравил своего белорусского коллегу, Сергея Алейника с назначением на должность.

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Главы дипломатических ведомств России и Белоруссии, Сергей Лавров и Сергей Алейник в ходе телефонных переговоров обсудили нацеленность на продолжение тесных взаимоотношений между союзными государствами. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте российского МИД.

«Министры подтвердили нацеленность на продолжение активного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран и координации действий на международных площадках, обменялись оценками актуальных глобальных и региональных проблем», - гласит публикация.

Кроме того, Лавров поздравил главу МИД РБ с недавним назначением на должность. Данные телефонные переговоры стали первыми между российским министром иностранных дел и его новым белорусским коллегой с момента назначения Алейника на должность.

Напомним, что экс-замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник был назначен главой ведомства вскоре после кончины своего предшественника, Владимира Макея. В своих официальных соболезнованиях о его смерти Министерство иностранных дел РФ назвало Макея выдающимся дипломатом и настоящим патриотом, а также истинным другом России.