ЕС увеличит фонд по оказанию военной помощи Украине на 2 млрд евро

Предполагается, что соглашение официально подпишут в начале следующего года.

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Главы министерств иностранных дел стран ЕС согласовали увеличение на два миллиарда евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия на Украину. Общее увеличение финансового объема фонда до 2027 года составит до 5,5 миллиарда евро.

«Это решение позволит нам продолжить оказывать военную поддержку вооруженным силам наших партнеров», - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Предполагается, что соглашение официально подпишут в начале следующего года. В совете ЕС заявили, что данное решение говорит о неизменной приверженности Евросоюза военной поддержке Украины.

Напомним, недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил последствия военной помощи Украине. По его словам, запасы оружия в Евросоюзе на пределе.