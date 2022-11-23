Коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на госномерах автомобилей в новых регионах России

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Министерство внутренних дел России закрепило коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах автомобилей из вошедших в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Отмечается, что был дополнен перечень цифровых кодов регионов РФ, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.

«Донецкая Народная Республика - код 80, Луганская Народная Республика - код 81, Херсонская область - код 84, Запорожская область - код 85», - следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в Минфине заявили о действии льготной ипотеки для всех жителей новых регионов РФ. По словам представителя ведомства, действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме.