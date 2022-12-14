Сегодня стало известно, что власти непризнанного Косова подписали заявку на вступление в Европейский союз.

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Соединенные Штаты хотели разжечь ситуацию на Балканах, однако в конечном итоге была унижена Украину. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог Василий Колташов.

«Соединенные Штаты, которые стоят, по всей видимости, стоят за процессом косовского кризиса в отношения между косоварами и Сербией, хотят разжечь военный конфликт. Но пока получается в основном унижение для Украины», - сказал он.

Сегодня стало известно, что власти непризнанного Косова подписали заявку на вступление в Европейский союз. На официальном сайте президента самопровозглашенной республики говорится, что страна полна решимости добиться успеха.

«Сколько украинские прозападные политики ни говорили про членство Украины в Европейском союзе, начиная с 2014 года, эти разговоры велись особенно интенсивно после победы майдана, но почему-то принимать будут Косово», - заявил политолог.

По его словам, НАТО может попробовать принять агрессивные меры в отношении Сербии при удобном случае. Однако, по его словам, для альянса это обернется фиаско, так как агрессия в адрес целой страны не пройдет бесследно для европейцев, которые в последние годы и так достаточно пострадали от неразумной политики Запада.