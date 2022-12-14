В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские боевики обстреляли школу в Горловке

Андрей Аркадьев
Владислав Кустов
18:24 14.12.2022
В результате удара пострадало здание, в земле образовалась воронка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал последствия украинского обстрела города Горловка. В результате удара пострадало здание школы, в земле образовалась воронка.

По предварительным данным, прилетел снаряд калибра 155 миллиметров натовского образца, который дает большой разлет осколков. В результате в школе выбило стекла в окнах и пострадали стены.

А ранее Народная милиция Луганской Народной Республики показала кадры работы артиллеристов 6-го казачьего полка. В описании к видео сказано, что бойцы уничтожают украинскую пехоту и опорный пункт под Соледаром.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:46 В стране и мире
WP: Байден одобрит передачу Украине систем Patriot после доклада Пентагона
18:10 В стране и мире
Лавров заявил, что западные страны затеяли архаичные игры с нулевой суммой
17:27 В стране и мире
BFMTV: в Париже прошли обыски в офисе партии Макрона
16:53 В стране и мире
Видео
Володин назвал недружественные страны жуликами
16:02 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
Популярное
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Видео
Политолог объяснил, почему попытки Запада разжечь конфликт в Косово унижают Киев
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.