Украинские боевики обстреляли школу в Горловке

В результате удара пострадало здание, в земле образовалась воронка.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал последствия украинского обстрела города Горловка. В результате удара пострадало здание школы, в земле образовалась воронка.

По предварительным данным, прилетел снаряд калибра 155 миллиметров натовского образца, который дает большой разлет осколков. В результате в школе выбило стекла в окнах и пострадали стены.

А ранее Народная милиция Луганской Народной Республики показала кадры работы артиллеристов 6-го казачьего полка. В описании к видео сказано, что бойцы уничтожают украинскую пехоту и опорный пункт под Соледаром.