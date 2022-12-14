BFMTV: в Париже прошли обыски в офисе партии Макрона

Силовики также пришли в штаб-квартиру американской консалтинговой фирмы McKinsey.

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В офисе партии французского президента Эммануэля Макрона «Возрождене» провели обыски. Силовики также пришли в штаб-квартиру американской консалтинговой фирмы McKinsey в Париже. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что жандармы провели обыски по судебному поручению национальной финансовой прокуратуры в рамках расследования финансирования консалтинговой фирмой предвыборной кампании Эммануэля Макрона в 2017 году.

Французская прокуратора намерена проверить, имели ли место в этом деле «фаворитизм» и «незаконное финансирование избирательной кампании». Расследование началось в ноябре текущего года.

Напомним, накануне Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего главу государства Николя Саркози к трем годам тюрьмы условно. Экс-президент проходит по «делу о прослушке».