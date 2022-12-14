Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом

Российский лидер до того, как сделал прививку, советовался с главой Роспотребнадзора, следует ли ему сейчас вакцинироваться.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, как перенес прививку от гриппа.

В ходе совещания президента с членами правительства глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эпидситуации в стране. В частности, она заявила, что на данный момент в РФ преобладает вирус свиного гриппа.

Она также добавила, что доля вакцинированных среди заразившихся гриппом в России на данный момент составляет менее 1%. После того как Попова сообщила о ситуации в стране, российский лидер рассказал ей, что уже привился накануне.

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно ли делать прививку или нет? Вы мне сказали: “Да, надо сделать”. Вот докладываю: вчера сделал», - обратился он к Поповой.

Президент подчеркнул, что советует вакцинироваться всем коллегам. Он отметил, что уже сегодня утром, как обычно, занимался спортом.