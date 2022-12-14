Володин назвал недружественные страны жуликами

Спикер Госдумы отметил, что большая часть зерна из Украины идет в Евросоюз.

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У России нет друзей среди недружественных стран. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента.

«Они уже свою позицию выразили. Поэтому надо их именно так и называть — жулики самые настоящие. Вот зерновой коридор обсуждали. Эти Организации Объединенных Наций обратились с просьбой, чтобы зерно поступало в беднейшие страны, в первую очередь Африки», — сказал председатель Государственной Думы.

В итоге, как отметил Вячеслав Володин, лишь три процента зерна с Украины идет в бедные страны. При этом 44,7% зерна идет в Евросоюз.

«Себя кормят, других забывают. Все это рано или поздно закончится плохо для тех, кто не думает о других», - добавил спикер Госдумы.

Напомним, накануне Вячеслав Володин в Анкаре встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он обсудил с турецким лидером «зерновую сделку».