Госдума приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии

Уголовное наказание грозит не только диверсантам, но и лицам, которые занимаются организацией и финансированием диверсий, а также содействуют в привлечении и обучении их исполнителей.

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Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного срока заключения за содействие в осуществлении диверсий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«За склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание в случае окончательного принятия законопроекта предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии», - говорится в сообщении.

Пожизненное заключение может грозить создателям диверсионных сообществ. Участники подобных организаций будут наказываться лишением свободы сроком до 10 лет, а пособники диверсантов могут сесть за решетку на срок от 10 до 20 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания пообещал максимально жесткие наказания диверсантам.

Также Госдума приняла законопроект о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент, они приравниваются к символам воинской славы.