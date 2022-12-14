В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдума приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии

Андрей Аркадьев
16:00 14.12.2022
Уголовное наказание грозит не только диверсантам, но и лицам, которые занимаются организацией и финансированием диверсий, а также содействуют в привлечении и обучении их исполнителей.
Госдума приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного срока заключения за содействие в осуществлении диверсий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«За склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание в случае окончательного принятия законопроекта предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии», - говорится в сообщении.

Пожизненное заключение может грозить создателям диверсионных сообществ. Участники подобных организаций будут наказываться лишением свободы сроком до 10 лет, а пособники диверсантов могут сесть за решетку на срок от 10 до 20 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания пообещал максимально жесткие наказания диверсантам.

Также Госдума приняла законопроект о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент, они приравниваются к символам воинской славы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:02 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
16:00 В стране и мире
Госдума приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии
15:59 В стране и мире
NYT: готовившие переворот в Германии заговорщики планировали убить Шольца
14:45 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о поражении пункта управления группировки украинских боевиков «Лиман» под Краматорском
14:39 В стране и мире
Власти непризнанного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
Популярное
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.