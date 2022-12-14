Спорт Спорт Спорт

Защитник сборной Аргентины высказался о победе над Хорватией в полуфинале чемпионата мира

Максим Крюков
01:32 14.12.2022
Николас Тальяфико после победы над хорватами и выхода в финал мундиаля заявил, что команде удалось взять игру в свои руки.
Защитник сборной Аргентины высказался о победе над Хорватией в полуфинале чемпионата мира
© Фото: Pan Yulong, XinHua, Global Look Press
Читайте нас на:

Левый защитник аргентинской сборной Николас Тальяфико прокомментировал разгромную победу «бело-голубых» в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре против команды Хорватии.

«Попадание в финал - одна из целей, и мы сумели ее достичь. Нам удалось взять игру в свои руки», - передает слова футболиста RT со ссылкой на канал beIN Sports.

Выступающий за французский клуб «Олимпик Лион» отметил, что игроки команды Аргентины будут внимательно следить за поединком 1/2 финала, в котором сыграют французы и марокканцы.

«Чтобы подготовиться к тому, что нас ждет. Какой соперник предпочтительнее в финале? Мы знаем, что Франция и Марокко - две великолепные команды», - добавил Тальяфико.

Напомним, Аргентина разгромила Хорватию в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча, которая проходила на стадионе «Лусаил Иконик», закончилась со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал нападающий Хулиан Альварес, выступающий за английский «Манчестер Сити». Капитан «альбиселесте» Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу, став первым футболистом в истории, который оформил «гол+пас» в трех матчах на одном мундиале.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:55 Спорт
Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
21:47 Спорт
Видео
Журова оценила предложение допустить Россию на Олимпиаду под нейтральным флагом
20:21 В стране и мире
Видео
Сербы в полной боевой готовности: как развивается ситуация на границе с Косово
20:48 В стране и мире
Видео
Путин: Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие отечественные традиции
21:02 В стране и мире
CNN: в США завершают разработку планов по отправке ЗРК Рatriot на Украину
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.