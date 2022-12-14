Защитник сборной Аргентины высказался о победе над Хорватией в полуфинале чемпионата мира

Николас Тальяфико после победы над хорватами и выхода в финал мундиаля заявил, что команде удалось взять игру в свои руки.

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Левый защитник аргентинской сборной Николас Тальяфико прокомментировал разгромную победу «бело-голубых» в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре против команды Хорватии.

«Попадание в финал - одна из целей, и мы сумели ее достичь. Нам удалось взять игру в свои руки», - передает слова футболиста RT со ссылкой на канал beIN Sports.

Выступающий за французский клуб «Олимпик Лион» отметил, что игроки команды Аргентины будут внимательно следить за поединком 1/2 финала, в котором сыграют французы и марокканцы.

«Чтобы подготовиться к тому, что нас ждет. Какой соперник предпочтительнее в финале? Мы знаем, что Франция и Марокко - две великолепные команды», - добавил Тальяфико.

Напомним, Аргентина разгромила Хорватию в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча, которая проходила на стадионе «Лусаил Иконик», закончилась со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал нападающий Хулиан Альварес, выступающий за английский «Манчестер Сити». Капитан «альбиселесте» Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу, став первым футболистом в истории, который оформил «гол+пас» в трех матчах на одном мундиале.