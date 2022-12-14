С крысами в антисанитарии: что может ждать экс-главу рухнувшей FTX в тюрьме на Багамах

В докладе Госдепа США говорится о крысах, личинках насекомых, отсутствии матрасов и туалетов в некоторых камерах тюрьмы.

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Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида отправят в Фокс Хилл. Эта тюрьма печально известна плохими условиями содержания. Как утверждается, суд постановил заключить его под стражу, в освобождении под залог ему было отказано.

Исправительное учреждение «славится» переполненностью и антисанитарными условиями, отмечается в материале. Сначала Бэнкман-Фрид будет находится в медотделении, уточнил местный чиновник.

В тюрьме неоднократно фиксировали нехватку места из-за большого количества заключенных. Иногда им приходится ожидать суда в отделении строгого режима, объяснил местный юрист Ромона Фаркхарсон The Wall Street Journal.

Также адвокат рассказал, что арестанты Фокс Хилла по правилам должны находиться на улице час в день, однако из-за того, что персонала не хватает, бывает и так, что заключенные видят солнечный свет всего полчаса за семь дней.

По данным из доклада Госдепа США, который был опубликован в прошлом году, невольникам приходилось убирать отходы жизнедеятельности ведрами, лежать на твердой земле, вследствие чего у них появлялись пролежни. Также в документе говорится о крысах, личинках насекомых, отсутствии матрасов и туалетов в некоторых камерах.

Напомним, что ранее багамские власти по требованию американской прокуратуры арестовали Бэнкмана-Фрида в его доме. Ожидается его экстрадиция в Соединенные Штаты.