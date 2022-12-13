Основатель рухнувшей криптобиржи FTX арестован на Багамах по запросу США

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Багамские власти по требованию прокуратуры США арестовали основателя и экс-главу криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщает агентство Reuters.

Предпринимателя арестовали вечером 12 декабря в его доме. В Генеральной прокуратуре Багамских Островов ожидают экстрадиции Бэнкмана-Фрида в Соединенные Штаты. Представитель прокуратуры США подтвердил, что Бэнкман-Фрид арестован на Багамах, обвинительный акт против Бэнкмана-Фрида, как ожидается, будет обнародован 13 декабря.

Криптобиржа FTX, в начале года оценивавшаяся в 32 млрд долларов, объявила о банкротстве 11 ноября. Долг криптобиржи в общей сложности составил восемь миллиардов долларов, руководство не смогло найти средств для поддержания ликвидности. По данным источников Reuters, Бэнкман-Фрид тайно перевел 10 млрд клиентских средств на счета своей компании, занимающейся торговлей криптовалютами, после чего порядка одного-двух миллиардов пропали. Сам Бэнкман-Фрид отрицал подобные переводы.