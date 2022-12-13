В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Основатель рухнувшей криптобиржи FTX арестован на Багамах по запросу США

Анна Касаткина
09:42 13.12.2022
Предпринимателя задержали вечером 12 декабря в его доме.
Основатель рухнувшей криптобиржи FTX арестован на Багамах по запросу США
© Фото: Cointelegraph, CC BY 3.0, Wikimedia
Читайте нас на:

Багамские власти по требованию прокуратуры США арестовали основателя и экс-главу криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщает агентство Reuters.

Предпринимателя арестовали вечером 12 декабря в его доме. В Генеральной прокуратуре Багамских Островов ожидают экстрадиции Бэнкмана-Фрида в Соединенные Штаты. Представитель прокуратуры США подтвердил, что Бэнкман-Фрид арестован на Багамах, обвинительный акт против Бэнкмана-Фрида, как ожидается, будет обнародован 13 декабря.

Криптобиржа FTX, в начале года оценивавшаяся в 32 млрд долларов, объявила о банкротстве 11 ноября. Долг криптобиржи в общей сложности составил восемь миллиардов долларов, руководство не смогло найти средств для поддержания ликвидности. По данным источников Reuters, Бэнкман-Фрид тайно перевел 10 млрд клиентских средств на счета своей компании, занимающейся торговлей криптовалютами, после чего порядка одного-двух миллиардов пропали. Сам Бэнкман-Фрид отрицал подобные переводы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:18 В стране и мире
В Белоруссии по поручению Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности
09:42 В стране и мире
Основатель рухнувшей криптобиржи FTX арестован на Багамах по запросу США
09:03 В стране и мире
Росавиация продлила до 21 декабря ограничение на полеты в 11 аэропортов
08:50 В стране и мире
Тайвань развернул ракетные комплексы в ответ на приближение китайских самолетов и кораблей
07:10 Армия
Видео
Мощный ответ: как расчеты гаубиц Д-20 поддерживают бойцов на передовой в зоне СВО
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.