Еврокомиссия направила Украине последние 500 млн евро в этом году

Данный перевод стал третьим за 2022 год траншем, полученным Украиной в рамках программы макрофинансовой помощи.

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Европейская комиссия направила Украине последний в 2022 году транш в рамках программы макрофинансовой помощи. Он составил 500 миллионов евро, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ЕК.

«Еврокомиссия направила Украине 500 млн евро - третий и последний в этом году транш в рамках программы макрофинансовой помощи», - утверждает ЕК.

Таким образом, согласно сообщению, Еврокомиссия направила Украине в общей сложности 7,5 миллиарда евро с начала специальной военной операции. Данная сумма была получена Киевом только в рамках программы макрофинансовой помощи.

Очередной транш Украине ожидается уже в начале следующего года. Всего, заявила ЕК, в 2023 году Киев получит 18 миллиардов евро кредитной помощи.

Ранее Польский институт международных отношений предостерег Евросоюз о последствиях чрезмерных трат на финансовую поддержку Украины. По информации экспертов, с начала СВО ЕС направил €19,7 млрд в качестве гражданской помощи Киеву и еще €3,1 млрд - в качестве военной. Выделение таких объемов финансовой поддержки, считают они, угрожает возможности Евросоюза оказывать помощь другим нуждающимся странам.