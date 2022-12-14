В стране и мире NYT: готовившие переворот в Германии заговорщики планировали убить Шольца Сергей Лебедев Предполагаемым главой террористов был принц Генрих XIII Рейсс. © Фото: Florian Gaertner, PHOTOTHEK, GlobalLookPress Читайте нас на: Задержанные в Германии члены крайне правой экстремистской группировки планировали убить канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times. «В ходе обысков было обнаружено более 100 соглашений о неразглашении. Подписанты клялись хранить в секрете планы группы, которые включали штурм немецкого парламента и аресты его членов, а также убийство канцлера», - говорится в публикации. Нарушителям соглашения грозила смерть. Отмечается, что предполагаемым главой террористов был принц Генрих XIII Рейсс. Он планировал возглавить Германию в случае успешного переворота. Напомним, в начале месяца в Германии сообщили о предотвращении вооруженного переворота. Заговорщики якобы хотели устроить беспорядки, свергнуть бундестаг и организовать новую армию. Во главе заговора - представители немецкой аристократии. Около 3 000 сотрудников силовых структур одновременно провели обыски 130 объектов в 11 федеральных землях. Под следствием оказались 52 человека, 25 из них были арестованы. Экспертное мнение и аналитика