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19FortyFive: Россия успешно противостоит Западу в экономической войне

Семен Лавров
15:50 14.12.2022
России удалось существенно снизить уровень инфляции по сравнению с первыми днями СВО. При этом процентные ставки практически достигли довоенной нормы.
19FortyFive: Россия успешно противостоит Западу в экономической войне
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Россия, к ужасу Запада, успешно противостоит развязанной против нее экономической войне. Кампания финансового принуждения не помешала ей продолжать вести специальную военную операцию не Украине. О том, как санкционное давление Запада не смогло нанести предполагаемого вреда российской экономике, рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли.

«Рубль не рухнул. Действительно, рубль остается сильным по отношению к большинству иностранных валют», - заявил он.

Обозреватель также отметил, что России удалось существенно снизить уровень инфляции по сравнению с первыми днями СВО. При этом процентные ставки практически достигли довоенной нормы. По его мнению, ситуация с инфляцией в РФ не сильно отличается от происходящего в странах Запада.

«С учетом того, что в большинстве западных стран также наблюдается высокая инфляция, российский опыт не кажется полностью выходящим за рамки нормы», - написал Фарли.

Несмотря на попытки Запада помешать России экспортировать энергоносители, она продолжает поставлять ресурсы ряду потребителей, в том числе в Европе, и находить новых, заключил обозреватель.

Ранее Bloomberg опубликовал данные Оксфордского института, согласно которым у РФ есть возможность вернуться на лидирующие позиции по экспорту природного газа в Европу. В первую очередь это обусловлено зависимостью европейской промышленности от выгодных поставок топлива из России. В то же время некоторые страны ЕС продолжают закупать российский газ через посредников.

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