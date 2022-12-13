Bloomberg: Россия может вернуть лидерство по поставкам газа в ЕС

По данным агентства, химическая, тяжелая и пищевая промышленность Европы зависит от дешевого газа из России.

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У России есть возможность восстановить лидирующие позиции по поставкам природного газа в Европу. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на зависимость европейской промышленности от поставок дешевого топлива из России.

Агентство приводит результаты опроса, проведенного Оксфордским институтом. За восстановление России в статусе главного поставщика газа в ЕС проголосовали 40%, столько же высказались против. Остальные воздержались или не определились.

Ранее стало известно, что Германия и ряд других стран-участниц Евросоюза продолжают покупать у России сжиженный природный газ. Топливо прибывает в Бельгию, откуда транспортируется в ФРГ. При этом, объем поставок составляет около пяти миллиардов кубометров в год. По данным статистики, 13% всего закупаемого Европой газа поступает из России. Основными покупателями являются Франция, Бельгия и Нидерланды.