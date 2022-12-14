Четыре человека сгорели при ДТП с машиной скорой помощи под Томском

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В среду около 10 часов утра по московскому времени на 46-м километре автодороги Томск - Мариинск столкнулись грузовой автомобиль и машина скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после столкновения транспортные средства загорелись. В медицинском автомобиле погибли четыре человека.

Напомним, в конце августа этого года в Ярославской области произошло ДТП с участием бензовоза, машины скорой помощи и легковушки. В результате аварии погибли трое медиков и водитель бензовоза.