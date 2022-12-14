Боррель признал, что идея трибунала по Украине пока не нашла единой поддержки в ЕС

По его словам, предложение Еврокомиссии о создании такой структуры обсуждалось в формате «интересной дискуссии».

© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, GlobalLookPress

Идея создания специализированного трибунала по Украине не получила единую поддержку министров иностранных дел стран - участниц Евросоюза в ходе заседания в Брюсселе. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще, помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам, и мы обсуждали его, правда, без конкретного результата», - сказал он.

По его словам, предложение Еврокомиссии о создании такого трибунала обсуждалось в формате «интересной дискуссии», которая на данный момент не привела к конкретному решению.

Напомним, что в конце прошлого месяца Европейская комиссия предложила создать международный спецтрибунал по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций. Цель этой структуры - расследование преступлений, совершенных на Украине. Впоследствии в Кремле заявили, что попытки создания в Европе такого трибунала не будут легитимными.