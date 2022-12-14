Песков не исключил возможность послания Путина Федеральному собранию в 2023 году

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В Кремле не исключили возможность послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2023 году.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли послание Путина быть в письменном виде или в привычном формате, но уже в следующем году.

«Нет, в письменном виде его не бывает. А что касается сообщений, возможно ли в следующем году. Безусловно, возможно. Это такая достаточно истина очевидная», - сказал он.

Кроме того, представитель Кремля призвал представителей средств массовой информации перестать «гадать на кофейной гуще» о формате послания.

Накануне РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщало, что послание главы государства может состояться 27 декабря. Впоследствии в Кремле эту информацию опровергли.