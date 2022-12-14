Валуев: WBA восстановила российских боксеров, чтобы не «стрелять себе в ногу»

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Депутат Государственной думы Николай Валуев, неоднократно становившийся чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, объяснил, почему россиян и белорусов восстановили в рейтингах WBA.

«Профессиональный спорт - это про деньги. Поэтому кому какой интерес, чтобы сильнейшие боксеры планеты, россияне, там не выступали? Ничего личного. В меньшей степени вы в профессиональном спорте встретите идиотов, которые готовы идти и стрелять себе в ногу», - сказал он.

Организаторам нужны зрелища, отметил Валуев. Поэтому отсутствие в рейтингах российских боксеров вредит ассоциациям, которые хотят зарабатывать деньги.

«Если бы политики не держали Томаса Баха (президент МОК. - Прим. ред.) “за причинное место”, то всех этих скандалов бы там не было, потому что недавнее заявление того же самого Олимпийского комитета Америки от лица спортсменов лишний раз доказывает, что спортсмены не хотят соревноваться с пониманием того, что сильнейшие не приехали», - добавил Валуев.

Ранее на официальном сайте WBA появилось сообщение, что российские и белорусские спортсмены восстановлены в рейтингах. В ассоциации заявили, что боксеры не являются «солдатами или членами правительства», поэтому не имеют отношения к конфликту на Украине.