Bloomberg: НАТО собирается усилить оборону от дронов, крылатых и гиперзвуковых ракет

Было отмечено, что организации следует обратить внимание на целый ряд элементов противовоздушной и противоракетной обороны.

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Руководство Североатлантического альянса рассматривает варианты того, как укрепить противовоздушную и противоракетную оборону альянса от дронов, крылатых и гиперзвуковых ракет, передает Bloomberg, ссылаясь на замглавы Объединенного авиационного командования Джонни Стрингера.

«НАТО обдумывает то, как нарастить противовоздушную и противоракетную оборону для борьбы с такими угрозами, как доступные в продаже беспилотники и крылатые ракеты», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что организации следует обратить внимание на целый ряд элементов противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Организация Североатлантического договора вернулась к концептуальным приоритетам холодной войны, которые были выработаны более 70 лет назад.