Синоптик предупредил москвичей о наступлении «драматичной» погоды

По словам эксперта, новый циклон, который пришел в город, тянет «ярко выраженную» зону осадков. В течение дня снегопад будет только усиливаться.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Москва оказалась под снежным покровом вследствие сильного снегопада. Пробки в столице этим утром достигли 10 баллов. В городе с вечера не прекращается снегопад. На дорогах в настоящий момент непросто: машины заносит, они буксуют в снегу. Коммунальщики работают без перерывов.

Водителей просят быть осторожнее, а по возможности и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте. Больше времени на дорогу надо закладывать тем, кто улетает из московских аэропортов. Учитывать необходимо и то, что из-за погоды меняется расписание. В Росавиации заявили об отсутствии сбоев, однако есть незначительные задержки рейсов.

Синоптик Александр Шувалов рассказал «Звезде» о погоде, которая ждет москвичей в ближайшие пять дней. По его словам, новый циклон, который пришел в город, тянет «хорошую», «ярко выраженную» зону осадков. В течение дня снегопад будет только усиливаться.

«Опять мы увидим белую принаряженную Москву, припорошенную снегом, а не вот эту серую хмарь. Это начало пятидневки морозной погоды с периодическими снегопадами», - сказал он.

По словам Шувалова, снегопады не будут носить экстремального характера - москвичей ожидает «классический» декабрь на ближайшие пять-семь дней. Однако синоптик предупредил жителей столицы о «драматичной», опасной с точки зрения возможных травм погоде из-за наступления морозов после периода сырости и слякоти.