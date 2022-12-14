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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели полет над водами Японского моря

11:47 14.12.2022
Полет двух Ту-95МС продолжался более семи часов. При этом истребительное сопровождение четырехмоторным гигантам обеспечивали самолеты Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщает Минобороны России. 

Как уточнили в МО РФ, полет двух Ту-95МС продолжался более семи часов. При этом истребительное сопровождение четырехмоторным гигантам обеспечивали самолеты Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. 

При этом было подчеркнуто, что все полеты самолетов ВКС России проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

Ранее публиковались кадры ракетных ударов экипажами штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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