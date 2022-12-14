Пушилин: статус украинского языка в конституции ДНР не обсуждался

По словам и.о. главы ДНР, основной закон республики примут уже в ближайшее время.

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Конституция Донецкой Народной Республики (ДНР) будет принята до конца года, статуса украинского языка в ней нет. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году», — сказал он в интервью РИА Новости.

Пушилин пояснил, что после принятия конституции возможно будет принять всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать «концептуальное взаимодействие» с федеральными и региональными органами власти. И.о. главы ДНР добавил, что вопрос о статусе украинского языка в конституции даже не обсуждался: «нам он не нужен».

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в конце сентября проголосовали за вхождение в состав РФ.