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«Люди отстояли свое право быть частью России»: Кириенко об итогах референдумов

Ирина Елагина
21:44 28.09.2022
Сергей Кириенко прокомментировал результаты референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
«Люди отстояли свое право быть частью России»: Кириенко об итогах референдумов
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Итоги референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ показали, что жители этих регионов отстояли свое право быть частью России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Он затронул тему результатов референдума в выступлении на вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.

«Люди делали свой выбор. Люди, которые вызывают неимоверное уважение. Это люди, которые восемь лет отстаивали свое право быть частью России», - отметил Кириенко.

Кириенко подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют о решимости и твердости людей, восемь лет ждавших воссоединения с Россией.

«Это мужество, воля людей, которые восемь лет шли к тому, чтобы самим определять свою судьбу. Их не удалось сломить, их не удалось напугать, их не удалось покорить. Они смогли это сделать, они приняли свое решение», - заключил политик.

Напомним, что накануне большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за вхождение их регионов в состав России.

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