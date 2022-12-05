В МО РФ пояснили как отправить письмо и посылку военнослужащему в зоне спецоперации

Также в Управлении фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ рассказали, что бойцы имеют возможность направлять домой письма родным и близким.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Доставку почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции, организовало Минобороны России.

Для обеспечения доставки почтовых отправлений военнослужащим, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил Российской Федерации (ФПС). Развернутая сеть ФПС обеспечивает доставку почтовых отправлений в подразделения, в которых военнослужащие выполняют задачи.

Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части».