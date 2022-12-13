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Экипаж МРК «Одинцово» уничтожил авиацию условного противника в Балтийском море

07:30 13.12.2022
Экипаж корабля выполнил практические стрельбы из корабельного комплекса АК-176МА.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипаж малого ракетного корабля (МРК) Балтийского флота «Одинцово» поразил артиллерией средства воздушного нападения условного противника. Во время тренировки в море военнослужащие отработали отражение атак с различных высот и направлений.

В качестве воздушных мишеней использовались специальные осветительные снаряды. На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи.

Экипаж корабля выполнил практические стрельбы из корабельного комплекса АК-176МА, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

Ранее в Минобороны России показали стрельбы артиллеристов Западного военного округа из буксируемой пушки «Гиацинт-Б» на тренировке в Белоруссии.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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