Экипаж МРК «Одинцово» уничтожил авиацию условного противника в Балтийском море
Экипаж малого ракетного корабля (МРК) Балтийского флота «Одинцово» поразил артиллерией средства воздушного нападения условного противника. Во время тренировки в море военнослужащие отработали отражение атак с различных высот и направлений.
В качестве воздушных мишеней использовались специальные осветительные снаряды. На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи.
Экипаж корабля выполнил практические стрельбы из корабельного комплекса АК-176МА, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.
Ранее в Минобороны России показали стрельбы артиллеристов Западного военного округа из буксируемой пушки «Гиацинт-Б» на тренировке в Белоруссии.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.