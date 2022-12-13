Армия Экипаж МРК «Одинцово» уничтожил авиацию условного противника в Балтийском море Экипаж корабля выполнил практические стрельбы из корабельного комплекса АК-176МА. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Экипаж малого ракетного корабля (МРК) Балтийского флота «Одинцово» поразил артиллерией средства воздушного нападения условного противника. Во время тренировки в море военнослужащие отработали отражение атак с различных высот и направлений. В качестве воздушных мишеней использовались специальные осветительные снаряды. На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. Экипаж корабля выполнил практические стрельбы из корабельного комплекса АК-176МА, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена. Ранее в Минобороны России показали стрельбы артиллеристов Западного военного округа из буксируемой пушки «Гиацинт-Б» на тренировке в Белоруссии. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика