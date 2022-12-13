Артиллерия не умолкает: кадры боевой работы 2С3 «Акация» в зоне спецоперации

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм артиллерийских установок 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Расчеты наносят удары по укрепленным позициям, скоплениям живой силы, позициям минометов, колоннам военной техники украинских националистов.

«Маскировка идет на первом месте. Идет постоянное окапывание - окапываться нужно обязательно. Само ведение боя немножечко изменилось. У нас больше выработалась дистанция, сейчас мы работаем в основном на дистанции. Танки с закрытых огневых позиций работают, и наша артиллерия тоже не умолкает. У нас постоянная работа по разным объектам», - сказал командир батареи САУ с позывным «Амур».

Он также отметил, что при выполнении огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы САУ «Гиацинт» в зоне спецоперации. Расчеты самоходок успешно ведут борьбу с артиллерийскими батареями и танками противника, уничтожают долговременные огневые точки и полевые сооружения.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.