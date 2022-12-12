Гордость артиллеристов и ужас врагов: кадры работы САУ «Гиацинт» в зоне спецоперации

САУ «Гиацинт» успешно ведут борьбу с артиллерийскими батареями и танками противника, уничтожают долговременные огневые точки и полевые сооружения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России публикует видео стрельбы 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт» в зоне спецоперации. Боевую работу ведут артиллерийские подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота.

На кадрах показано, как досылается снаряд, а следом гильза с метательным зарядом. После команды раздается выстрел, взблеснув пламенем и оставляя в воздухе клубы серого дыма, а стреляная гильза с металлическим звоном падает на землю. Контроль поражения целей и корректировка огня осуществляются расчетами БПЛА.

В описании к видео сказано, что боекомплект орудия включает в том числе осколочно-фугасные снаряды нового типа с улучшенной аэродинамической формой, активно-реактивные снаряды и корректируемые «Краснополь» с полуактивной лазерной головкой самонаведения.

Ранее Минобороны России показало кадры работы расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов