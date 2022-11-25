Российские истребители Су-35С уничтожили вражеский самолет в зоне СВО
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет украинских боевиков, пуск ракеты попал на видео.
В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника.
Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.
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Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов