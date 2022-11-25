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Российские истребители Су-35С уничтожили вражеский самолет в зоне СВО

03:04 25.11.2022
В МО РФ показали кадры работы истребителей Су-35С в зоне спецоперации, где российские летчики обнаружили и уничтожили украинский самолет.
Российские истребители Су-35С уничтожили вражеский самолет в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет украинских боевиков, пуск ракеты попал на видео.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Российские военнослужащие уничтожают неонацистов с неба и с земли. Самоходные пушки «Гиацинт-С» наносят удары по позициям врага 152-миллиметровыми фугасными снарядами.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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