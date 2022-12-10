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Противник боялся даже подходить: кадры награждения мотострелков ЮВО в зоне спецоперации

05:01 10.12.2022
При проведении штурма позиций врага не было допущено потерь среди российских военнослужащих, захвачены военные трофеи. Как итог - в зоне ответственности роты противник «даже близко боялся подходить».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зоне проведения специальной военной операции военнослужащим мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) были вручены государственные награды. Кадры награждения опубликовало Минобороны России

Проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач военнослужащие были награждены заместителем командира соединения. Среди наград - ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест, медали «За отвагу».

© Минобороны России

«Сам-то человек никогда не расскажет, за что он получил свою награду. Он действительно один из лучших офицеров нашей бригады. Командир роты при проведении штурмовых действий возглавил штурмовую группу своей роты. Не испугавшись ничего, выполнил боевую задачу. Потерь в роте не было. Было захвачено большое количество трофеев и техники. В дальнейшем на направлении действий в зоне ответственности его роты противник даже близко боялся подходить. Все награды, которые были вручены, их действительно люди заслужили», - рассказал замкомандира бригады.

После проведения торжественной церемонии военнослужащие соединения ЮВО продолжили выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО, нанося удары по объектам и технике украинских националистов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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