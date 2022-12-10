Противник боялся даже подходить: кадры награждения мотострелков ЮВО в зоне спецоперации
При проведении штурма позиций врага не было допущено потерь среди российских военнослужащих, захвачены военные трофеи. Как итог - в зоне ответственности роты противник «даже близко боялся подходить».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В зоне проведения специальной военной операции военнослужащим мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) были вручены государственные награды. Кадры награждения опубликовало Минобороны России
Проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач военнослужащие были награждены заместителем командира соединения. Среди наград - ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест, медали «За отвагу».
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