В Москву придут тропические ливни

Будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря.

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В понедельник на Москву обрушатся тропические ливни. Об этом жителей и гостей столицы предупредил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в Москве 11 декабря: грядет оттепель, вечером временами осадки в виде влажного снегопада, ледяного дождя, дождя и гололеда, утром местами дымка и туман! В понедельник - рекордные тропические ливни!!!», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптики прогнозируют от 23 до 33 миллиметров осадков. Это 40-60% месячной нормы. В результате ливней сугробы уменьшатся в три раза, пишет сайт «Комсомольской правды».

Накануне стало известно, что более 50 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды. Согласно онлайн расписанию, десять рейсов задержаны во Внукове, в Домодедове не могут улететь пассажиры 17 рейсов, в Шереметьеве ждут разрешение на вылет экипажи 20 бортов. Некоторые рейсы пришлось отменить.